Actualidade

Várias equipas de bombeiros apoiados por uma dúzia de camiões-cisterna estão envolvidos no combate a um fogo num prédio residencial de doze andares na cidade inglesa de Manchester, informaram hoje as autoridades britânicas.

O incêndio deflagrou no nono andar do bloco residencial, mas desconhece-se, por enquanto, como terá começado.

As autoridades de combate a incêndios da zona metropolitana de Manchester (centro/norte de Inglaterra) advertiram os cidadãos - através do Twitter - para que se mantenham afastados da zona do sinistro.