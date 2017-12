Actualidade

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, exortou o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, a praticar uma "cooperação pragmática", por ocasião dos tradicionais votos de ano novo, indicou hoje o Kremlin.

"Um diálogo russo-americano construtivo é particularmente necessário para reforçar a estabilidade estratégica no mundo", segundo um comunicado do presidente russo dirigido aos líderes mundiais por ocasião do ano novo.

Segundo o comunicado da Presidência, Vladimir Putin considerou que "o respeito mútuo" deve constituir "a base para o desenvolvimento das relações" entre os dois países.