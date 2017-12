Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, endereçou hoje uma mensagem aos adeptos em que afirma que o clube "sempre venceu com verdade desportiva" e nunca "comprou qualquer árbitro ou jogador de uma equipa adversária".

"Todas as nossas vitórias resultaram apenas do nosso mérito e do nosso trabalho. Mais do que nunca, a melhor resposta que podemos dar é reforçar a nossa unidade e coesão, porque juntos somos mais fortes", refere Luís Filipe Vieira numa nota no sítio do clube.

Em causa está uma suposta investigação da Polícia Judiciária (PJ) a uma alegada manipulação de um resultado que envolve o Benfica, que o clube disse "desconhecer totalmente" e que irá responsabilizar judicialmente os autores "desta calúnia".