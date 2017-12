Actualidade

A Oliveirense qualificou-se hoje para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, ao vencer em casa do Feirense, por 2-1, em jogo da terceira jornada do Grupo C.

A única equipa da II Liga venceu o grupo, com sete pontos, mais dois do que o Moreirense, campeão em título, cinco do que o Vitória de Guimarães, que empatou a três em Moreira de Cónegos, e seis do que o Feirense.

A Oliveirense vai defrontar o Vitória de Setúbal na 'final four' da Taça da Liga, que se disputa em Braga, de 20 a 27 de janeiro, e na qual já está também o Sporting.