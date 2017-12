Actualidade

Moçambique tem 28,8 milhões de habitantes, dos quais mais de 15 milhões são mulheres, de acordo com os resultados preliminares do IV Recenseamento Geral da População e Habitação hoje divulgado.

Em junho, o porta-voz do Instituto Nacional de Estatística (INE), Cirilo Tembe, tinha afirmado à Lusa que as estimativas apontavam para 27 milhões de habitantes, tendo por base dados de 2007 (quando foram contabilizados 20,5 milhões de habitantes). Em 1997, o país contava com 16,1 milhões.

O IV recenseamento foi realizado entre 01 e 15 de agosto deste ano.