O Presidente francês, Emmanuel Macron, recebe na próxima sexta-feira o seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, com quem irá abordar "a questão dos direitos do homem", anunciou hoje o Eliseu.

Erdogan anunciou hoje que estaria em França na sexta-feira para discutir as relações bilaterais entre Paris e Ancara, sem precisar se iria encontrar-se com o seu homólogo francês.

O encontro entre os dois, que se segue "às conversas regulares dos últimos meses, será uma oportunidade para abordar questões ligadas às relações bilaterais entre os dois países, como também questões regionais, incluindo o foco particular do dossiê sírio mas também sobre os palestinianos", disse a equipa do chefe de Estado francês.