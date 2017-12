Actualidade

Um diplomata australiano que se reuniu em maio de 2016 com George Papadopoulos, então assessor da campanha de Trump, contribuiu para que o FBI investigasse uma possível ingerência do Kremlin nas eleições norte-americanas, noticiou o The New York Times.

Papadopoulos, que se declarou culpado de ter mentido sobre os seus vínculos com Moscovo no caso investigado pelo promotor Robert Mueller, revelou a Alexander Downer, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros australiano, que a Rússia tinha informação prejudicial sobre a ex-candidata democrata Hillary Clinton, de acordo com o jornal.

Dois meses depois dessa reunião, tida num bar em Londres, a WikiLeaks acedeu aos correios eletrónicos do Comité Nacional Democrata e foi então que a Austrália avisou os Estados Unidos sobre o que Papadopoulos tinha relatado ao diplomata, afirma o The New York Times, que cita quatro funcionários norte-americanos e estrangeiros, atuais e antigos, com conhecimento do assunto.