Actualidade

O estado brasileiro de Rio Grande do Norte, onde a polícia cumpre há 11 dias uma greve, transferiu este sábado o controlo da segurança para o exército que tem patrulhado as ruas para conter a violência.

Num decreto, divulgado no sábado, o governador de Rio Grande do Norte, Robinson Faria, autoriza o general Ridauto Lúcio Fernandes a assumir o comando das operações militares nas regiões metropolitanas de Natal, capital do estado, e Mossoró, as duas maiores cidades do estado.

A responsabilidade pelas ações das forças de segurança do estado fica, a partir de agora, nas mãos das Forças Armadas que começaram a patrulhar na noite de sexta-feira as ruas de Natal e Mossoró, onde se registaram os mais graves episódios de violência desde que a polícia Rio Grande do Norte iniciou a greve contra salários em atraso e para reivindicar melhores condições de trabalho.