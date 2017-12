Actualidade

Um sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter foi registado hoje no centro da Grécia, sem que haja registo da ocorrência de vítimas ou danos materiais.

O terramoto ocorreu pelas 06:02 (04:02 em Lisboa) a uma profundidade de cinco quilómetros numa área pouco povoada da costa do no golfo de Corinto, de acordo com dados preliminares do Instituto de Geodinâmica de Atenas citados pela agência de notícias norte-americana Associated Press.

O abalo foi sentido na capital grega.