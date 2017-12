Actualidade

Os Presidentes da China e da Rússia, Xi Jinping e Vladimir Putin, respetivamente, manifestaram hoje disponibilidade para aumentar a coordenação em assuntos estratégicos de política externa e a cooperação económica, numa troca de mensagens pelo Ano Novo.

Na sua mensagem, Xi transmitiu a Putin estar pronto para fomentar a coordenação estratégica com a Rússia, assinalando que as duas potências cooperaram estreitamente em 2017 na defesa mútua dos seus interesses comuns no panorama internacional, de acordo com a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Esta cooperação entre Pequim e Moscovo, especialmente em pontos de conflito, contribuiu para manter a paz e a estabilidade mundiais, sublinhou o líder chinês.