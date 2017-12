Actualidade

A Administração Estatal de Câmbio da China (SAFE, na sigla em inglês) endureceu as regras de levantamento de dinheiro no estrangeiro, com o objetivo de conter o branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e evasão fiscal.

Segundo um comunicado da SAFE, divulgado no sábado, a partir de 01 de janeiro, o levantamento de dinheiro no estrangeiro por parte de titulares de cartões bancários emitidos na China vai ficar limitado a 100.000 yuan (12.810 euros) por pessoa e por ano, independentemente do número de cartões e de contas.

À luz das novas regras, quem ultrapassar o teto máximo definido ficará impedido de efetuar levantamentos nesse ano e no seguinte.