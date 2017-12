Actualidade

O processo de paz vivido na Colômbia no último ano, com o acordo entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), contrasta com o alarmante número de 186 líderes sociais assassinados em menos de um ano.

Segundo números oficiais da Defensoria Pública colombiana, 186 líderes foram mortos entre janeiro de 2016 e julho de 2017, pelo menos 52 deles na primeira metade deste ano. Mas os ataques não pararam por aí: a última morte com esse perfil ocorreu na noite do dia 26 de novembro.

A vítima foi o líder social em processos de restituição de terras Mario Castaño Bravo, assassinado a tiros por homens armados que entraram na sua casa, no departamento (Estado) de Chocó, no noroeste colombiano. Segundo a Defensoria, Castaño Bravo era vítima de deslocamento forçado pelo conflito interno no país, e auxiliava outras pessoas em processos de recuperação de terras.