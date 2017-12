Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, apontou hoje a "consolidação de esforços para paz" nas negociações com a Renamo, maior partido de oposição, como uns dos principais feitos do seu Governo no ano de 2017.

"Consolidamos, com base no diálogo e consensos, os nossos esforços visando a manutenção da paz efetiva e duradoura, bem como a unidade nacional", refere Filipe Nyusi, num comunicado da Presidência enviado hoje à Lusa por ocasião da passagem de ano.

Apesar de não avançar detalhes sobre o processo negocial com a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), o chefe de Estado moçambicano destacou a importância da paz e estabilidade para o desenvolvimento do país.