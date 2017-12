Actualidade

O chefe do Governo de Macau destacou hoje, na mensagem de Ano Novo, o "espírito de tolerância e entreajuda" da população, que permitiu vencer "profundas provações" após a passagem pelo território do tufão Hato, em agosto.

"Em 2018 iremos desenvolver, prioritariamente, a construção de um mecanismo eficiente de longo prazo para a prevenção e redução de desastres, e optimizar as construções urbanas. Iremos promover faseadamente medidas de curto, médio e longo prazo, que permitirão o reforço geral do mecanismo de resposta a emergências e o aumento da consciência da população sobre a segurança em prol da construção, em vários aspectos, de uma cidade segura", sublinhou Chui Sai On, na sequência dos "ensinamentos profundos" adquiridos.

O Hato, o tufão mais forte a atingir o território em mais de 50 anos, causou dez mortos, mais de 240 feridos e avultados prejuízos.