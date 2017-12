Actualidade

O atendimento nas urgências do hospital de Faro está normalizado, depois de entre sexta-feira e sábado ter havido "um pico" na afluência, com utentes a esperarem várias horas para serem atendidos, disse hoje à Lusa fonte hospitalar.

De acordo com o gabinete de comunicação do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), "o atendimento no Serviço de Urgência (SU) foi normalizado ao início da noite de sábado, mantendo-se hoje os tempos normais para o atendimento dos utentes".

Segundo a mesma fonte, o aumento do tempo no atendimento "deveu-se a um pico anormal na afluência de utentes à urgência, situação que foi ultrapassada".