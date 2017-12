Actualidade

O parlamento iraniano realiza na segunda-feira uma sessão extraordinária para analisar os recentes incidentes no país, onde duas pessoas morreram nas manifestações de protesto contra as políticas económicas do governo.

O vice-presidente do comité de Segurança Nacional e Política Externa do parlamento iraniano, Kamal Dehqan Firuzabadí, disse que "devido aos recentes acontecimentos e a algumas manifestações em todo o país ocorrerá uma sessão extraordinária com a presença dos responsáveis do país", segundo a agência oficial de notícias IRNA.

Na sessão de segunda-feira, será analisado "o motivo destas concentrações, assim como os métodos para evitar tais incidentes".