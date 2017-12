Actualidade

O administrador do Hospital de Guimarães acusou hoje a bastonária da Ordem dos Enfermeiros de "agitar o fantasma do caos" nos serviços de urgência e assegurou que, naquela unidade, "os tempos de espera estão perfeitamente sob controlo".

"É verdade que nesta altura do ano há uma procura acrescida dos serviços de urgência, mas as equipas foram reforçadas e não há caos nenhum, os tempos de espera estão perfeitamente sob controlo", disse à Lusa o presidente do Conselho de Administração do Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães.

Segundo Delfim Rodrigues, o acréscimo de procura tem sido, essencialmente, por parte de "doentes não urgentes", que "têm resposta imediata".