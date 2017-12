Actualidade

Os serviços de urgência do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) têm tido nesta época do ano uma procura idêntica à registada no mesmo período de 2016, disse hoje a ARS do Centro.

"O movimento no serviço de urgência (SU) do CHUC tem sido normal, com valores de afluência sobreponíveis aos do ano passado e tempos médios de espera sem desvios marcantes na procura", assegurou hoje, questionada pela agência Lusa, a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

"Ontem [sábado], dia 30, entre as 00:00 e as 19:00, registaram-se 375 admissões no SU e às 19:00 não se encontrava nenhum doente a aguardar triagem, estando os doentes todos distribuídos pelas áreas de especialidade", exemplificou a mesma fonte daquele organismo.