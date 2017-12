Actualidade

O PSD considera que a situação das urgências no Algarve configura uma "intolerável desproteção dos cidadãos" e alerta para o "colapso dos serviços" de saúde na região.

Em comunicado, o deputado social-democrata Cristóvão Norte afirma que se regista na atual época festiva uma "gritante desarticulação e incapacidade de resposta dos serviços de saúde" no Algarve, lembrando que há mais de um milhão de pessoas na região nesta altura do ano.

"Tal resulta, desde logo, da insuficiência de recursos humanos, em particular médicos, facto que foi tornado público em meados de dezembro e, não obstante compromissos públicos, não veio a ser resolvido. Os quadros de necessidades não estavam assegurados e os serviços de saúde, nalguns casos, segundo informações recolhidas, estão a funcionar com metade dos recursos necessários", refere o comunicado do PSD.