Actualidade

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, disse hoje que os próximos dias serão cruciais para que os guineenses demonstrem ao mundo que são capazes de acabar com a crise política que, afirma, tem provocado cansaço a todos.

No discurso à nação, por ocasião do fim do ano, o chefe de Estado guineense considerou que é chegada a hora de se acabar com a crise que já dura há mais de dois anos através de soluções internas que conduzam à reconciliação.

"Nós não devemos confiar mais nos outros que vêm de fora, desvalorizando e deixando de lado os nossos irmãos. Essa atitude não é boa para a imagem do nosso povo e nem para o nosso país", defendeu.