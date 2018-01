Actualidade

O número de pessoas com sintomas de gripe que têm recorrido nos últimos dias à linha SNS 24 são equiparados aos ocorridos em 2016, de acordo com Henrique Martins, dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Henrique Martins explicou ainda que de facto se tem verificado um aumento de utentes do SNS 24, mas este aumento não está relacionado com o aumento absoluto de doentes, mas sim com o recurso dos doentes a este serviço após o início, a 08 de dezembro, de uma campanha em que se pede aos utentes para recorrerem ao SNS 24 antes de irem às urgências.

"Até à campanha andávamos sempre nas 40 e tal chamadas por dia relacionadas com sintomas gripais e, dois dias depois da campanha, os números começaram a subir, porque o serviço passou a ter um perfil de maior utilização", disse.