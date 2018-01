Actualidade

Cerca de 70 mil pessoas saudaram hoje efusivamente, em Albufeira, no Algarve, os Xutos & Pontapés, naquele que foi o primeiro concerto de 2018 e o primeiro sem o guitarrista Zé Pedro.

Passavam 23 minutos da meia-noite, quando se ouviram os primeiros acordes de À Minha Maneira, junto à Praia dos Pescadores, no centro da cidade algarvia, naquele que foi o primeiro concerto sem o guitarrista Zé Pedro, um dos fundadores da banda, que morreu, aos 61 anos, a 30 de novembro de 2017.

Com o recinto esgotado para a celebração da passagem de ano, milhares de pessoas de todas as idades, aguardaram ansiosamente para ouvir a emblemática banda rock, num concerto que começou com cerca de 13 minutos de atraso.