Actualidade

Portugal é um dos sete países e territórios presentes no festival internacional de fogo-de-artifício de Danang, Vietname, entre 29 de abril e 30 de junho deste ano, noticiou hoje a agência oficial chinesa Xinhua.

Além de Portugal e do Vietname, vão estar em Danang representantes de França, Itália, Polónia, Suécia, Estados Unidos e de Hong Kong, de acordo com o Departamento de Turismo da maior cidade costeira do centro do Vietname.

Cada equipa vai efetuar uma demonstração pirotécnica de 20 minutos no rio Han, no âmbito do festival "Lenda de Pontes", que vai contar com animação de rua e feiras de comida e de cerveja.