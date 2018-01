Actualidade

O aumento da temperatura e da salinidade da água do rio Guadiana estão a favorecer o estabelecimento de espécies exóticas que antes nunca tinham sido encontradas no rio, como o caranguejo azul ou a corvina americana.

O aparecimento de espécies invasoras no estuário do Guadiana tem vindo a aumentar nos últimos anos, com mais de uma dezena de espécies registadas, incluindo peixes, amêijoas, alforrecas, camarões e este caranguejo, disse à Lusa Alexandra Teodósio, professora na Universidade do Algarve e responsável pela monitorização destas espécies no rio.

Todos os meses, uma equipa de investigação do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve (UAlg) recolhe amostras de água no rio, mede a temperatura e também os níveis de salinidade, um projeto que depende também da colaboração dos pescadores, que são quem "descobre" as novas espécies.