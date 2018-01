Actualidade

Entre as avenidas Amílcar Cabral e Agostinho Neto, no centro de Maputo, está a banca, improvisada, da dona Lídia, que assa, há 26 anos, as maçarocas de milho que todas as classes sociais da capital moçambicana compram.

O Natal e passagem de ano costumam ser época de doces, mas mesmo na quadra festiva há quem não dispense as maçarocas e por isso o negócio não para.

Sentada no meio de fogareiros a carvão, garrafões de água e sacos de maçaroca, dona Lídia não para nem um minuto no único ofício que domina e pratica, no mesmo lugar, há mais de duas décadas.