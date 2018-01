Actualidade

Nos três primeiros dias da operação "Ano Novo" da GNR houve mais acidentes e mais feridos leves, mas menos mortos e menos feridos graves do que no mesmo período do ano anterior.

Segundo dados avançados à agência Lusa pelo major Paulo Gomes do Comando Geral da GNR, uma pessoa morreu nas estradas portuguesas fiscalizadas pela Guarda no terceiro dia da operação "Ano Novo", que no total dos três primeiros dias registou três mortos e cinco feridos graves.

No último dia do ano registaram-se nas estradas 144 acidentes, dos quais resultaram um morto, quatro feridos graves e 61 feridos leves.