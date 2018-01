Actualidade

O gabinete de estudos económicos do Standard Bank considera que o Orçamento de Angola para 2018 comporta "riscos substanciais", nomeadamente se o crescimento económico e as receitas do petróleo ficarem aquém do estimado pelo Governo.

"Apesar de o orçamento para 2018 indicar a continuação do esforço de consolidação orçamental, a nossa primeira análise indica a presença de riscos orçamentais substanciais, especialmente se as ambições de crescimento não se materializarem ou se as receitas do petróleo ficarem aquém do estimado", escrevem os analistas.

De acordo com a análise de dezembro ao mercado de capitais africano, a que a Lusa teve acesso, os peritos do Standard Bank alertam ainda que um falhanço nas previsões sobre o crescimento da produção de petróleo ou da economia "pode aumentar a pressão sobre o nível de dívida pública, estimado em quase 60% do Produto Interno Bruto".