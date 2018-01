Actualidade

O comandante das tropas da NATO no Afeganistão, general John Nicholson, afirmou que o final do conflito afegão passa pela mesa de negociações e é com essa finalidade que está a ser aumentada a pressão militar sobre os talibãs.

"O final do jogo é a reconciliação. Estamos à procura de um acordo de paz negociado e a forma de chegar aí é conduzindo o inimigo à mesa de negociações", afirmou, em vídeo, John Nicholson, no dia em que se cumprem três anos da atual missão da NATO no país.

Para o comandante, "isto faz-se através de pressão militar em campo de batalha, pressão social através das urnas e, muito importante, pressão diplomática e de outro tipo sobre os facilitadores externos da insurgência".