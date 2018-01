Actualidade

O exército do Afeganistão destruiu hoje quatro fábricas de narcóticos, pertencentes aos talibãs, durante a operação aérea e terrestre na província de Badakshlan.

Citado pela agência EFE, o porta-voz do Corpo 209 Shaheen (responsável pelo norte do país), Nasratullah Jamshidi, disse que a ofensiva começou no domingo à noite no distrito de Argo, onde quatro fábricas de narcóticos foram completamente destruídas.

"As quatro fábricas de narcóticos foram destruídas e queimadas, eliminando também dezenas de quilos de droga nas aldeias de Khwaja Moli e Dughak, no distrito de Argo. Nos próximos dias, esperamos descobrir e destruir mais laboratórios", sublinhou.