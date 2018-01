Actualidade

O médio brasileiro Otávio continua a ser a única baixa no FC Porto, que fez hoje mais um treino de preparação para o jogo de quarta-feira com o Feirense, da 16.ª jornada da I Liga de futebol.

Otávio prossegue trabalho de ginásio e tratamento e esteve ausente da sessão de treinos, que voltou a não contar também com Diogo Dalot, a gozar um período de descanso juntamente com o plantel da equipa B portista.

O FC Porto volta a treinar na terça-feira, às 17:30 à porta fechada no Estádio do Dragão, seguindo-se, às 19:00, a habitual conferência de imprensa do técnico Sérgio Conceição, de antevisão do jogo.