A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou hoje para o agravamento das condições do estado do mar a partir da tarde de quarta-feira na costa oeste portuguesa, com ondas que podem chegar aos cinco metros de altura.

Em comunicado, a AMN indica que, na terça-feira e quarta-feira, regista-se uma melhoria do estado de mar, mas volta a sofrer um "novo agravamento" a partir do final da tarde de quarta-feira, previsão que se mantém até sábado.

A AMN adianta que estão previstas ondas que podem chegar aos cinco metros de altura no mar, o que originará forte rebentação junto à costa oeste de Portugal.