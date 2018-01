Actualidade

Um homem morreu hoje à tarde atropelado na freguesia de Águas Santas, na Maia, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

A mesma fonte adiantou que o homem foi atropelado por um autocarro na rua dos Mosteiros, na freguesia de Águas Santas, e o alerta foi dado às 15:32.

Segundo o CDOS do Porto, os meios ainda estão no local do acidente, nomeadamente INEM, bombeiros de Nogueira da Maia e uma ambulância do Hospital de São João do Porto e PSP.