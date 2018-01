Actualidade

A Autoestrada 1 (A1) estava ao fim da tarde de hoje com uma fila de trânsito de dez quilómetros na zona do Cartaxo, no sentido norte-sul, devido a um acidente rodoviário sem vítimas, segundo a GNR.

Fonte da Guarda Nacional Republicana disse à agência Lusa que o acidente já foi resolvido, mas o escoamento do trânsito ainda vai levar algum tempo para normalizar a situação.

De acordo com o oficial de operações no comando-geral da GNR, a fila de trânsito tinha dez quilómetros na A1 às 17:40, na zona do Cartaxo, no sentido norte-sul.