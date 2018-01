Actualidade

Pelo menos 1.939 pessoas, incluindo 700 civis, morreram no mês de dezembro na guerra da Síria, indicou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, precisando que este foi o mês com menor número de vítimas mortais em 2017.

A organização não-governamental (ONG), com sede em Londres, indicou que mais de 65% das vítimas civis morreram em bombardeamentos aéreos realizados por "aviões do regime sírio e da Rússia" em várias zonas do país.

O Observatório precisou, em comunicado, que 178 das pessoas que morreram em dezembro eram menores de idade e que 130 eram mulheres.