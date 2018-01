Actualidade

O reforço do rastreio de tuberculose em Moçambique revelou que em 2016 houve mais do dobro dos casos detetados em 2015, disse à Lusa o diretor do Programa Nacional de Controlo da Tuberculose com base nos mais recentes dados apurados.

"Só em 2016 foram registados 159 mil casos contra 61 mil do ano anterior e, deste número, mais de oito mil foram crianças", referiu Ivan Manhiça, em entrevista à Lusa.

De acordo com aquele responsável, não há mais casos da doença no país, ou seja, a tuberculose não está a alastrar, mas existe um retrato mais fiel da realidade feito pelas autoridades.