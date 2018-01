Actualidade

Santana Lopes formalizou hoje a candidatura à liderança do PSD com a entrega da moção, na qual traça o objetivo de vencer as legislativas, rejeita o 'bloco central' e defende o apoio a uma possível recandidatura do Presidente da República.

Na sede nacional do PSD, em Lisboa, Pedro Santana Lopes entregou hoje as 2525 assinaturas que apoiam a sua candidatura à liderança, no último dia do prazo, a menos de duas semanas das eleições diretas marcadas para 13 de janeiro.

"Não quero reinventar o PSD, o partido não precisa de ser reinventado, já teve piores e melhores resultados, eu fui protagonista de um dos menos bons, mas não só eu", afirmou Santana Lopes aos jornalistas, defendendo uma modernização e uma maior abertura do partido à sociedade.