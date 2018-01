Actualidade

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, afirmou hoje que o aumento do preço dos títulos dos transportes públicos nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto está "absolutamente em linha com a inflação".

Segundo João Matos Fernandes, "o aumento médio dos transportes do país é de 2%" e este ano há "um limite que nunca tinha acontecido nos anos anteriores", que impede aumentos de 4% ou 5%.

"O aumento médio é de 2%, o máximo que pode existir [por cada título] é de 2,5%. E no Andante e no Viva o aumento é de 1,4%", frisou.