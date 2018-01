Actualidade

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) concordou hoje, em "linhas gerais", com a análise do ano de 2017 feita pelo Presidente da República na véspera e pediu "um olhar mais atento" de Marcelo Rebelo de Sousa aos problemas ambientais.

"Se, por um lado, nos foram favoráveis os sucessos nos indicadores económicos e consequentes impactos sociais, por outro, tivemos perdas incalculáveis com as grandes tragédias dos incêndios e da seca agravada que se abateu sobre Portugal e que justificam o pedido do Presidente por uma reinvenção", lê-se em comunicado.

Na mensagem de Ano Novo aos portugueses, o Presidente da República defendeu, segunda-feira, que 2018 terá de ser o "ano da reinvenção" da confiança, advertindo que os portugueses precisam de ter a certeza de que, "nos momentos críticos, as missões essenciais do Estado não falham".