Actualidade

O Paquistão convocou o embaixador dos Estados Unidos em Islamabad, anunciou hoje um porta-voz norte-americano, após o Presidente norte-americano ter ameaçado suprimir a ajuda ao país por considerar que este não tem combatido o terrorismo.

O embaixador David Hale foi convidado a comparecer na segunda-feira à noite no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, disse um porta-voz da embaixada, acrescentando: "Foi encontrar-se com responsáveis. Não temos comentários a fazer sobre o teor da reunião.

O Governo paquistanês não fez qualquer comentário.