Actualidade

A Polícia de Segurança Pública (PSP) assegurou hoje que não haverá risco acrescido pela presença do presidente do Sporting no percurso dos adeptos até ao Estádio da Luz, para o dérbi da 16.ª jornada da I Liga de futebol.

O subintendente Pedro Pinho, que falava na conferência de imprensa da PSP, desvalorizou a intenção de Bruno de Carvalho se juntar aos adeptos na habitual caixa de segurança, que fará a ligação a pé entre o Estádio de Alvalade e o Estádio da Luz.

"Não há risco acrescido [pela presença do presidente]. Não sei se é mais fácil entrar a pé ou numa viatura que pode ser conhecida. Espero que haja um comportamento cívico. Uma deslocação de 3.500 pessoas pela cidade é um risco, calculado, mas temos que corrê-lo", começou por dizer.