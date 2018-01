Actualidade

O treinador do Feirense admitiu hoje que a sua equipa vai tentar aproveitar os pontos fracos do FC Porto no confronto da 16ª jornada da I Liga, que se joga na quarta-feira, no Estádio Marcolino de Castro.

Em conferência de imprensa de antevisão ao embate com o FC Porto, Nuno Manta Santos realçou que o adversário está no melhor momento da época.

"O FC Porto está com cultura à Porto e que o torna um adversário muito difícil de defrontar. É a equipa que está em primeiro lugar e que tem mais golos marcados", justificou.