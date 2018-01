PSD

A moção de Santana Lopes defende que o PSD deve "idealmente" concorrer sozinho às legislativas e considera que o partido se define "muito mais pela sua história e experiência" do que por um "posicionamento ideológico restrito e castrador".

O texto, que recupera o 'slogan' da candidatura "Unir o partido, Ganhar o País" retoma em grande parte o documento já apresentado publicamente "Um Portugal em Ideias", que contém medidas concretas para as várias áreas da governação e que será validado numa Convenção Nacional no próximo sábado.

No entanto, a moção de estratégia global acrescenta um novo capítulo no qual se define a estratégia do partido para os próximos atos eleitorais e qual o posicionamento ideológico do PSD atualmente.