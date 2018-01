Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, "lamentou os mortos" registados no Irão e pediu que "os direitos de manifestação e de expressão do povo iraniano sejam respeitados", declarou hoje um porta-voz.

Farhan Aziz Haq, que falava na habitual sessão diária com a imprensa, disse que "o secretário-geral segue com atenção as informações sobre as manifestações em várias cidades no Irão".

"Lamentamos as mortes e esperamos que a violência futura seja evitada", acrescentou o porta-voz em resposta à questão sobre qual a posição de António Guterres relativamente às manifestações no Irão e a repressão que se seguiu.