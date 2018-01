Actualidade

Os portugueses trocaram 57.889 notas de escudo, entre 26 e 29 de dezembro, totalizando 882.478,23 euros em contravalor, segundo dados do Banco de Portugal (BdP) enviados hoje à Lusa.

"Entre os dias 26 e 29 de dezembro, foram trocadas 57.889 notas de escudo, das quais apenas 12.837 notas com data de prescrição a 01 de janeiro de 2018", informou a instituição financeira.

De acordo com o BdP, o contravalor do total de notas de escudo trocadas foi de 882.478,23 euros, dos quais 200.282,32 euros referentes às notas com data de prescrição a 01 de janeiro de 2018.