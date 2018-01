Actualidade

Um homem morreu hoje à tarde na Ria Formosa, em Olhão, no Algarve, para onde caiu quando estava sentado num muro na zona ribeirinha, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, a queda do homem foi relatada por populares que se encontravam na zona e que retiraram o corpo do mar, tendo sido o óbito confirmado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica.

A fonte acrescentou que são desconhecidas as causas que provocaram a morte do homem, bem como a idade e nacionalidade, embora a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil refira a morte por "afogamento".