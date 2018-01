Actualidade

O valor acordado da venda das revistas da Impresa à Trust in News, de Luís Delgado, é de 10,2 milhões de euros, "mas o impacto contabilístico ainda não está totalmente avaliado", anunciou hoje a dona da SIC.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Impresa refere que "o valor de alienação acordado é de 10,2 milhões de euros, mas o impacto contabilístico ainda não está totalmente avaliado".

Decorrente deste valor, "a Impresa estima incorrer em imparidades do 'goodwill' [ativo intangível que surge muitas vezes da aquisição de uma empresa por outra, correspondendo à diferença entre o que uma empresa paga para adquirir outra e o valor patrimonial dessa mesma empresa], que estão em fase de quantificação, de custos de reestruturação, além da avaliação do impacto fiscal", prossegue o grupo, adiantando que "o valor da alienação e respetivo impacto contabilístico nas contas anuais de 2017 serão oportunamente divulgados, no momento que estejam disponíveis".