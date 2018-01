Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, afirmou hoje que os constantes ataques aos 'encarnados' têm como objetivo dividir os adeptos e atingir o clube no coração e já não o presidente, o treinador ou os futebolistas.

Rui Vitória, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Sporting, relativo à 16.ª jornada da Liga, considerou que o clima de suspeição em torno do Benfica - o mais recente a alegada viciação de resultados no jogo da época passada com o Rio Ave - é leviano e deixa marcas que não se apagam, nos jogadores e não só.

"A facilidade como se levanta a poeira e se deixa o pó andar pelo ar sem se pensar em consequências é algo que me deixa abismado. Ninguém pensa nas famílias dos jogadores, dos treinadores, nos clubes envolvidos. Faz lembrar a história de um amigo que conta que, quando se rompe um saco de penas, elas espalham-se por todo o lado e já não se conseguem meter as penas outra vez no saco. É isso que acontece", disse.