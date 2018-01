Actualidade

A polícia do Peru anunciou que o número de mortos na queda de um autocarro numa ravina, no norte do país, aumentou para 48, indicou o último balanço divulgado na terça-feira.

O chefe da polícia na cidade de Huaral, Hernan Valdivieso, afirmou que foram contados até ao momento 48 mortos, tendo já sido enviados 14 corpos para a morgue desta localidade, onde ocorreu o acidente.

"Estamos agora a retirar dez de uma ravina com 200 metros. Doze corpos encontram-se em local seguro e os 12 restantes ainda estão no interior do autocarro", disse à RPP Noticias.