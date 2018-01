Actualidade

Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de dez foram dadas como desaparecidas na sequência do desmoronamento de uma ponte pedonal no sudeste do Peru, disseram na terça-feira as autoridades.

O chefe do Instituto Nacional de Defesa Civil da região de Cuzco, Gustavo Infantas, declarou que uma brigada de bombeiros, apoiada por um helicóptero militar, está a trabalhar para tentar encontrar sobreviventes e retirar corpos.

A ponte Irapitari, no distrito de Kimbiri, caiu no rio Apurimac com um número indeterminado de pessoas, enquanto os residentes observavam a subida das águas devido às fortes chuvas registadas nos últimos dias.