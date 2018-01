Actualidade

O jornal oficial do Partido Comunista Chinês (PCC) afirmou hoje, em editorial, não existir o perigo de "uma revolução" no Irão, apesar das manifestações que ocorrem desde 28 de dezembro terem causado já 21 mortos.

O Diário do Povo garantiu que o governo iraniano tem uma "capacidade monumental" para controlar a situação e lembrou que as atuais manifestações têm menor dimensão do que outras ocorridas no passado.

"Em 2009, três milhões de pessoas a protestar nas ruas de Teerão não conseguiram sequer abalar o governo. Agora há talvez menos de 3.000 pessoas. O que é que eles podem fazer", questinou o jornal.